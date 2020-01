Milano. A Porta Nuova parte il cantiere dell’hub Voce (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cinque piani per 2.500 metri quadri, Nuova sede dei Forum del Terzo Settore di Milano e della Lombardia, di servizi Leggi la notizia su laprimapagina

emergenzavvf : #vigilidelfuoco aggrediti a Capodanno durante un intervento di soccorso in via Gola a #Milano: il sottosegretario a… - Simo_Ventura : Voglio salutare queste feste così... con la pizza dell’ #Epifania che tutte le feste si porta via... da domani diet… - Landoor_Milano : Un anno nuovo è l’inizio di un viaggio, ricco di aspettative e buoni propositi. Anche il nostro è partito così: con… -