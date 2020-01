Milan, può essere Viviano il sostituto di Reina come secondo portiere (Di giovedì 9 gennaio 2020) Emiliano Viviano potrebbe diventare il nuovo vice Donnarumma per il Milan, con Reina che ha già l’accordo con l’Aston Villa Pepe Reina è in partenza per l’Aston Villa, ma il Milan vuole trovare prima un sostituto per coprire le spalle a Gigio Donnarumma. Il nome giusto potrebbe essere quello di Emiliano Viviano, come riportato da alfredopedullà.com. L’ex portiere della Sampdoria è svincolato, l’ultima esperienza lo scorso anno in prestito alla Spal. Prima ancora Fiorentina, Palermo, Bologna e Brescia, e qualche presenza in Nazionale. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

