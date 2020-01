Milan, Piatek: sirene inglesi per il polacco, dopo l’Aston Villa c’è anche l’interesse del Tottenham (Di giovedì 9 gennaio 2020) Kris Piatek potrebbe salutare il Milan dopo appena un anno. Aston Villa e Tottenham i club maggiormente interessati al polacco. L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic potrebbe chiudere inesorabilmente gli spazi a Piatek. L’attaccante polacco sta vivendo una stagione pessima, con appena 4 gol all’attivo, di cui tre dal dischetto. La posizione del Milan su Piatek Il Milan, peraltro, non considera più l’ex Genoa incedibile. dopo aver rinvestito ben 35 milioni nel gennaio 2019 per strapparlo al Grifone, sostituendo così il partente Higuain, il club rossonero ha fissato grosso modo alla medesima cifra quella giusta per lasciar partire il centravanti di Dzierżoniów. Incasso che darebbe fiato alle casse di via Aldo Rossi e che archivierebbe l’esperienza – breve – del classe ’95 con una sensibile plusvalenza. Krzysztof Piatek Derby ... Leggi la notizia su newsmondo

