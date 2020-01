Milan, Leao: «Ecco cosa può insegnarmi Ibrahimovic» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ecco le dichiarazioni rilasciate da Rafael Leao, giovane attaccante acquistato dal Milan in estate, nell’intervista ai canali rossoneri Tanti gli argomenti toccati da Rafael Leao nel corso della sua intervista a Milan TV. Ecco le parole del giocatore sul KO contro l’Atalanta, su Ibrahimovic e sulla prossima sfida contro il Cagliari. SULLA SCONFITTA CON L’ATALANTA – «E’ stato un brutto passo falso per noi. Dopo il fischio finale siamo rientrati negli spogliatoi ed eravamo tristi e con la testa bassa. Ma questo è il calcio, bisogna andare avanti e ci rifaremo nella prossima partita. Vogliamo dimostrare cosa sappiamo fare». cosa PUO’ IMPARARE DA Ibrahimovic? – «Migliorare nella fase realizzativa e superare la difesa, oltre a tutti gli altri consigli che mi ha dato. Voglio applicare questi suoi insegnamenti sul campo. Ci alleniamo insieme e mi dà ... Leggi la notizia su calcionews24

