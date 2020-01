Milan, il Tottenham ci prova per Piatek: l’offerta (Di giovedì 9 gennaio 2020) Milan, uno dei possibili partenti in casa rossonera è Piatek: sul polacco ci sarebbe l’interesse del Tottenham Krzysztof Piatek sembra essere sempre più lontano dal Milan, a maggior ragione dopo il ritorno di Ibra in rossonero. Dall’Inghilterra poi arrivano voci insistenti sull’interesse del Tottenham per il polacco. Come riporta il The Sun il club inglese ha necessità di un attaccante visto l’infortunio di Harry Kane. Gli Spurs sarebbero pronti ad offrire 27 milioni ai rossoneri. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

