Michelle Hunziker spiazza tutti: “La vita non è facile per nessuno, credetemi” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Michelle Hunziker ha voluto dare un consiglio a tutti i suoi fan su come affrontare la giornata, dopo aver ammesso che la vita non è facile per nessuno. Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker sempre sorridente. Ad uno sguardo disattento potrebbe sembrare che quel viso gioioso e la sua voglia di sorridere sia frutto di … L'articolo Michelle Hunziker spiazza tutti: “La vita non è facile per nessuno, credetemi” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

