Mi Ami 2020: all’Idroscalo il festival della musica bella e dei baci (Di giovedì 9 gennaio 2020) È giunto alla sedicesima edizione l’attesissimo Mi Ami, il festival della musica bella e dei baci (come recita il sito ufficiale). L’evento si terrà a fine maggio 2020, precisamente nel weekend che va da venerdì 29 a domenica 31. A breve verranno svelati gli artisti che faranno cantare tutto il Circolo Magnolia e messi in vendita biglietti e abbonamenti. Mi Ami festival 2020 Si tratta di uno dei più importanti festival musicali sul suono meneghino. Fin dal 2005 Rockit.it – organizzatore dell’evento – si occupa di portare all’interno del parco dell’Idroscalo artisti prettamente indipendenti, di qualsiasi genere musicale. Attualmente i nomi previsti per questo 2020 non sono ancora noti, ma gli organizzatori assicurano “Vi basti sapere che, come ogni anno, i migliori artisti del nostro Paese calcheranno i palchi del Magnolia”. E noi ci ... Leggi la notizia su notizie

