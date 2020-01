Meteo, le previsioni di domani venerdì 10 gennaio. VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’anticiclone che avvolge mezza Europa (Italia compresa) da oramai 10 giorni è destinato a durare. Anzi, è previsto in ulteriore rinforzo e regalerà delle belle giornate di sole su molte aree del Centro Sud. Il risvolto della medaglia sono le nebbie – che associate all’elevato tasso di umidità e al freddo – danno origine allo smog. A risentirne sarà tutta la pianura padana ma anche le valli del Centro. Tempo soleggiato sulle Alpi con temperature in aumento. Per inversione termica i valori minimi saranno più alti in montagna rispetto alle pianure. L’inverno che non c’è L’inverno è praticamente assente. Se si escludono le temperature rigide associate alle nebbie, su quasi tutto il Paese i valori sono molto miti. Nessun cambiamento è previsto fino a metà mese. Le temperature arriveranno fino a 12 gradi al Nord, fino a 14 sulle regioni centrali con picchi di 16 gradi al Sud. Le previsioni ... Leggi la notizia su tg24.sky

