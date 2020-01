Mercato Inter, Marotta: «Stiamo lavorando, Vidal un obiettivo» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mercato Inter, Marotta parla delle possibili trattative del club: «Stiamo lavorando e anche Vidal è un nostro obiettivo» Beppe Marotta, dirigente dell’Inter, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione dell’album di figurine Panini del Mercato della squadra nerazzurra. Tanti i nomi in orbita per la squadra, ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato in merito: «Stiamo lavorando. Anche Vidal è un obiettivo. Eriksen? Il Mercato si conclude nelle cose più importanti a fine gennaio. A livello generale sapete benissimo che quello che non si fa oggi, può succedere stasera». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? Il #Milan irrompe su Matteo #Politano ?? Incontro con gli agenti del giocatore ?… - SkySport : ? #UltimOra #Mercato ?? #Inter, trattativa in corso con il #ManchesterUnited per Ashley #Young ? L'esterno inglese h… - Gazzetta_it : #Mercato, @youngy18 rifiuta il rinnovo con il #ManUtd, vuole solo l' @inter -