Mercato bisettimanale, fumata nera: salta l’accordo tra comune e ambulanti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – salta l’accordo tra gli ambulanti e l’amministrazione comunale per la questione Mercato. Il ricorso al Tar, dopo l’ordinanza del sindaco Gianluca Festa, sarà presentato a breve. Al centro dello scontro due punti cruciali. In attesa della sistemazione di Campo Genova era stato proposto Campetto Santa Rita, ma i commercianti avevano chiesto anche Piazza Kennedy. Il vero pomo della discordia riguarda le morosità. Il Mercato poteva ricominciare per gli ambulanti che si erano messi in regola fino al 2018. Secondo i commerciati, il comune, avrebbe cambiato le carte in tavola. Potranno usufruire del Mercato solo chi si metterà in regola anche per il 2019. Ecco, dunque, lo scontro. Nelle prossime ore si provvederà al ricorso al Tar. Martedì è previsto un lungo corteo che si snoderà per le via della città per arrivare prima in ... Leggi la notizia su anteprima24

