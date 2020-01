Melissa Satta malinconica, sui social le foto ricordo di Maddox neonato - (Di giovedì 9 gennaio 2020) Novella Toloni Mentre tutti la vogliono incinta del secondo figlio, l'ex velina ha fatto un salto nel passato pubblicando foto della nascita del piccolo Maddox su Instagram Semplice malinconia o emotività da gravidanza? La pubblicazione sui social network delle foto di Maddox appena nato da parte di Melissa Satta stanno suscitando non pochi dubbi tra i suoi fan. Molti, infatti, hanno interpretato la condivisione di questi dolci ricordi come un annuncio ufficioso della tanto chiacchierata nuova gravidanza dell'ex velina di "Striscia La Notizia". Da giorni, infatti, si rincorrono le voci che la Satta sia in dolce attesa. Nelle scorse ore sul profilo Instagram di Melissa Satta sono comparse a sorpresa due fotografie risalenti al 2014, anno della nascita di suo figlio Maddox. Nelle immagini il primogenito della showgirl e di Kevin Prince Boateng ha pochi giorni di vita, ... Leggi la notizia su ilgiornale

