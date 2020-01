Meghan ha preso il controllo sul Principe Harry? L’indiscrezione da Buckingham Palace (Di giovedì 9 gennaio 2020) Meghan ha preso il controllo sul Principe Harry: le indiscrezioni da Buckingham Palace Se è vero che l’amore ti cambia, alcune fonti vicino alla famiglia reale credono che l’influenza di Meghan Markle sul Principe Harry sia del tutto eccessiva: “È completamente cambiato da quando l’ha incontrata”. Secondo le voci di palazzo, la Duchessa avrebbe preso il controllo totale sul Principe: l’hanno definita la forza trainante dietro la scelta di lasciare il palazzo e vivere in Canada. Come riporta il Sun, tra Harry e William non scorre buon sangue. “Le cose erano già tese tra i fratelli quando Harry incontrò Meghan, ma sono peggiorate dopo il loro matrimonio”, ha spiegato la fonte vicina ai reali. Fonti: Getty Harry e Meghan sono molto diversi da William e Kate (una coppia formale che si adegua facilmente al protocollo reale), non hanno mai ... Leggi la notizia su tpi

