Mattia Santori leader del movimento delle Sardine, “Dopo elezioni in Emilia-Romagna e Calabria si avvierà la fase 3 , congresso nazionale in vista delle altre elezioni regionali” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nati il 14 novembre grazie ai social e dopo aver riempito piazze a Bologna e a Roma ed essere apparsi su tutte le tv nazionali e locali, il movimento delle Sardine vuole darsi una dimensione nazionale con un unico programma e chissà presentarsi alle prossime elezioni regionali con una propria lista. Salutate da Zingaretti come un movimento positivamente rivoluzionario e nate come movimento anti sovranismo e anti Salvini ora le Sardine ritengono che sia il tempo di riorganizzarsi. A dirlo in un’intervista a Radio Popolare è stato Mattia Santori il leader del movimento delle Sardine che ha rivelato che il congresso nazionale si svolgerà a marzo e la data precisa sarà divulgata subito dopo aver saputo i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. Mattia Santori ha detto che: “ Il nostro è un esperimento che continua ad evolversi settimana dopo settimana ... Leggi la notizia su baritalianews

ventura1948 : @papaverorosa @LaSkilly Oh cazzo! Ma che davero? Ma che mo’ per caso Mattia Santori ce vo’ fa’ crede che i cristian… - FrEe_ThOuGhTs_1 : RT @MariaLu91149151: - Massimi74755940 : @matteosalvinimi @BorgonzoniPres Quello cerchiato e' il papa' della candidata Lucia Borgonzoni che, non solo si fa… -