Matteo Salvini, Eleonora Cimbro passa da Leu alla Lega: "Progetto coerente con le mie idee" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Dal Pd a LeU, per approdare infine alla Lega. È la storia politica della ex deputata del Partito democratico Eleonora Cimbro, originaria di Bollate, nella zona nord di Milano. Il passaggio al partito di Salvini è stato siglato proprio qualche giorno fa «da lui in persona, che ha firmato la mia tesse Leggi la notizia su liberoquotidiano

espressonline : Questa settimana quel genio di @Makkox ci spiega la strategia di #Salvini per vincere le elezioni in Emilia-Romagna! - Avvenire_Nei : la battaglia cominciata a novembre nel duello mediatico tra il Paladozza di Matteo #Salvini e le autoconvocate… - LegaSalvini : MATTEO SALVINI A CESENATICO, BAGNO DI FOLLA E GENTE IMPAZZITA IN PIAZZA. PASSERELLA TRIONFALE: 'LIBERACI!' -