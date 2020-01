Matteo Salvini commenta la foto di Francesca Verdini: “Bella, punto” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Da sempre Matteo Salvini è uno dei politici maggiormente attivi sui social. I suoi tweet polemici spesso fanno discutere e riportano il leader della Lega al centro del dibattito, ma tutto questo non gli impedisce di vivere sui social anche la sua vita privata. Dopo la fine dell’amore con Elisa Isoardi, Salvini ha iniziato una storia con Francesca Verdini. I due non si sono mai nascosti, e proprio nelle ultime ore l’ex ministro dell’Interno si è lasciato andare ad una romantica dedica. Matteo Salvini e Francesca Verdini La fidanzata Francesca Verdini ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae sorridente mentre si tiene una mano tra i capelli. Salvini, al vederla, non ha resistito e ha commentato con poche ma tenerissime parole: “Bella. Punto“. L’amore tra i due, dunque, sembra procedere a gonfie vele. La coppia avrebbe trascorso ... Leggi la notizia su notizie

espressonline : Questa settimana quel genio di @Makkox ci spiega la strategia di #Salvini per vincere le elezioni in Emilia-Romagna! - LegaSalvini : MATTEO SALVINI A CESENATICO, BAGNO DI FOLLA E GENTE IMPAZZITA IN PIAZZA. PASSERELLA TRIONFALE: 'LIBERACI!' - Avvenire_Nei : la battaglia cominciata a novembre nel duello mediatico tra il Paladozza di Matteo #Salvini e le autoconvocate… -