Matteo Renzi, l'accusa di Paolo Romano: "L'ho denunciato e mi si è ritorto contro: pago io le spese legali" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tutto torna. L'ha provato sulla propria pelle Paolo Romano, deputato Cinque Stelle che ha denunciato Matteo Renzi. "Una denuncia contro Renzi mi si è ritorta contro, ora sto pagando spese legali" ha confessato su quelle che sono le ormai note restituzioni pentastellate. Romano, infatti, è uno dei pa Leggi la notizia su liberoquotidiano

