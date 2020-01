MasterChef Italia 9, quarta puntata stasera su Sky Uno e Now TV: le anticipazioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) MasterChef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la quarta puntata, che vedrà la prima prova in esterna dell'edizione e altri due concorrenti eliminati. MasterChef Italia 9 torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la quarta puntata in cui gli spettatori assisteranno alla prima prova in esterna, oltre che al temutissimo Pressure Test per la squadra perdente e all'eliminazione di altri due concorrenti. Nel quarto appuntamento del cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy - in onda oggi, 9 gennaio alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV -, dopo l'eliminazione di Alexandro e Maria ... Leggi la notizia su movieplayer

ItsLucyEm : Diretta Masterchef Italia: ospite Marco Martini, l'esterna nella Tenuta La Colombara - newsbiella : Nel vicino Vercellese MasterChef Italia inaugura l'edizione 2020 - TweetNotizie : Masterchef Italia, anticipazioni quarta puntata: prima prova in esterna, guest star lo Chef Marco Martini -