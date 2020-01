MasterChef Italia 9, le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata (Di giovedì 9 gennaio 2020) MasterChef 9, le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata Si ritorna nelle cucine di MasterChef. Gli animi ormai sono più che accesi, così come i fornelli degli aspiranti chef il cui obiettivo è quello di portare a casa il primo posto. La nona edizione del cooking show è partita da quattro settimane, siamo ormai alla quarta puntata e i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli hanno iniziato a comprendere di che pasta sono fatta questi aspiranti chef. Ma saranno in grado di superare le prossime prove? Di seguito, vediamo le anticipazioni della quarta puntata di MasterChef Italia. Tutto su MasterChef 9: giudici, prove, novità, streaming MasterChef Italia 9, le anticipazioni della quarta puntata Si parte con una nuova puntata di MasterChef. Secondo le prime anticipazioni, anche questa sera si parte con la Mystery Box, che metterà alla prova seppur in modo ... Leggi la notizia su tpi

