Massaggi “con finale” a Sesto San Giovanni: arrestata coppia, costringevano la figlia a prostituirsi (Di giovedì 9 gennaio 2020) La polizia di Sesto San Giovanni ha arrestato i due gestori del centro Massaggi di via Oslavia, sequestrando l'attività. A finire in manette un uomo di 59 anni e una donna di 54: quest'ultima è accusata anche di aver costretto la figlia 28enne a prostituirsi in un hotel del centro di Sesto, sempre gestito dalla coppia. Leggi la notizia su fanpage

