Maltempo Genova: al via i lavori del porto di Santa Margherita Ligure (Di giovedì 9 gennaio 2020) Sono partiti oggi i lavori di ripristino e messa in sicurezza definitiva del porto di Santa Margherita Ligure, danneggiato dalle mareggiate dell’autunno 2018. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. “La Liguria non si ferma mai- scrive il governatore- grazie a uno stanziamento di circa 8 milioni della Regione, entro l’inizio dell’estate restituiremo il porto a cittadini e turisti. Questa e’ la nostra Liguria, che lavora e che non si arrende”. L'articolo Maltempo Genova: al via i lavori del porto di Santa Margherita Ligure Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

