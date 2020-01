M5S: “Rifiuti, ennesima soluzione emergenziale ai danni degli abitanti di Acerra” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“De Luca non continuasse e raccontare fandonie. Quella di conferire il tal quale ad Acerra non è una semplice ipotesi a cui si starebbe lavorando in Regione, ma una pratica che sta andando avanti oramai da giorni, intasando ulteriormente un impianto già ai limiti delle sue capacità. Né si può parlare con sufficienza di una soluzione che, oltre a ingolfare l’attività di incenerimento, stressandone la produzione e incrementando i costi di manutenzione a carico dei cittadini della Campania, produrrà conseguenze sull’ambiente e sugli abitanti di Acerra e dei comuni limitrofi. Il tal quale dei cassonetti non ha le caratteristiche del secco trattato negli Stir e dunque non è compatibile con l’impianto, con evidenti e inevitabili effetti sulla qualità delle emissioni”. Lo dichiarano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle e componenti della Commissione ... Leggi la notizia su anteprima24

