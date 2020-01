M5S: "Nessuno sconto ad Autostrade" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una maxi multa ad Autostrade in alternativa alla revoca delle concessioni? Il Movimento 5 Stelle ribadisce il suo secco no: "Lo Stato non accetta carità, solo giustizia per le vittime. Per chi ha causato il crollo del ponte Morandi non ci saranno sconti", riferiscono a Tgcom24 fonti interne al M5S. "Ci sono le famiglie di 43 vittime che ancora attendono giustizia - fanno sapere ancora - . La revoca della concessione ad Autostrade va inoltre nella direzione di un successivo abbassamento dei pedaggi". Il governo ammonisce Autostrade e chiede di accelerare i controlli Durante l'incontro d'urgenza tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Autostrade per l'Italia - Aspi, è stato deciso di istituire un organismo di monitoraggio. Ponte di Genova: la ricostruzione procede spedita Intanto, ieri il cantiere del nuovo ... Leggi la notizia su blogo

