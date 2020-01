M5s, Monti su La7: “Mi era simpatico quando nacque ma oggi mi ha deluso. Ha gettato alle ortiche tante buone intenzioni” (Di giovedì 9 gennaio 2020) “Posso fare una confessione? Io ho tendenzialmente simpatia per i partiti nuovi che nascono anche con solide basi popolari. E’ stato per la Lega, è stato per il M5s. Purtroppo abbiamo visto che i 5 Stelle, come è successo prima per la Lega, non sono capaci di attuare questi loro propositi, perché si incartano“. Sono le parole del senatore a vita Mario Monti, ospite de “L’aria che tira”, su La7. E spiega: “Prima di diventare presidente del Consiglio e occuparmi dell’Italia quando mi fu chiesto, mi sono occupato di establishment economico europeo e americano da commissario anti-trust. E ho inflitto loro i danni che si meritavano, quando violavano le norme sulla concorrenza. E quindi mi aspettavo che partiti nuovi di questo genere facessero una seria lotta a favore della concorrenza, contro i monopoli, i conflitti di interesse, le posizioni ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

