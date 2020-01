M5S, le richieste dei senatori: indirizzo riformista e addio al capo politico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il Movimento 5 Stelle è ormai in piena crisi. Nelle ultime ore ci sono state nuove defezioni dopo quelle delle ultime settimane e oggi un gruppo di senatori pentastellati ha voluto manifestare il proprio dissenso per l'attuale gestione del Movimento 5 Stelle con una lettera aperta che chiede ai vertici dei cambiamenti ben precisi.Sono cinque le proposte dei senatori per uscire dall'impasse in cui il Movimento è finito da tempo, a cominciare dallo stop alla figura del capo politico attualmente ricoperta da Luigi Di Maio. M5S dovrebbe invece essere guidato da un organismo collegiale democraticamente eletto, non da una sola persona. Questo porta ad un altro aspetto importante: ci dovrà essere una netta separazione tra le cariche interne al Movimento e quelle di governo. M5S, altri 2 deputati passano al Gruppo Misto Il M5S continua a ... Leggi la notizia su blogo

