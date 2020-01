Lutto nel giornalismo, è morto Italo Moretti (Di giovedì 9 gennaio 2020) È morto a ottantasei anni Italo Moretti, ex direttore del TG3 e inviato. Seguì in prima persona le vicende del golpe Pinochet. Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Italo Moretti, noto inviato della RAI ed ex direttore del TG3. Fonte foto: https://www.facebook.com/Italo.Moretti.566 morto Italo Moretti, ex giornalista della RAI Moretti è morto a ottantasei anni e lascia un vuoto incolmabile nel mondo del giornalismo italiano. Tanti colleghi giornalisti hanno voluto condividere un messaggio di cordoglio per salutare l’ex numero uno del Tg3 che per anni ha narrato le vicende dell’Italia e del mondo con invidiabile professionalità e puntualità. “Ci ha lasciato questa mattina Italo Moretti, storica firma della Rai. Inviato prima al Giornale radio poi al Tg2 e al Tg3, di cui è stato anche direttore. Suoi i primi reportage dal Cile dopo il golpe di ... Leggi la notizia su newsmondo

