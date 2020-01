L’università Luiss cresce nei Paesi Bassi. Per l’Italia all’estero è una prima assoluta (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’ateneo di Confindustria programma di primo livello e master in sinergia fra Italia e Nord Europa. Acquisita la “Amsterdam Fashion Academy” che laurea specialisti nella moda e nel lusso Leggi la notizia su lastampa

LaStampa : L’ateneo di Confindustria programma di primo livello e master in sinergia fra Italia e Nord Europa. Acquisita la “A… - EnzoPeruffo : RT @LuissBusiness: 'L’acquisizione di #Amsterdam Fashion Academy rappresenta una pietra miliare storica per #LuissBusiness School e più in… - ferrazziandrea : RT @LuissBusiness: 'L’acquisizione di #Amsterdam Fashion Academy rappresenta una pietra miliare storica per #LuissBusiness School e più in… -