Luigi Mario Favoloso, le rivelazioni choc dell'amico Nathan: "Successo fatto gravissimo" (video) (Di giovedì 9 gennaio 2020) Proseguono le ricerche di Luigi Mario Favoloso, scomparso, lo scorso 29 dicembre 2019, da Torre del Greco. Nelle ultime ore, si susseguono molte segnalazioni in diverse parti d'Italia. Oggi, a 'Pomeriggio 5', è stato ospitato l'amico e personal trainer, Nathan, che ha raccolto lo sfogo di Nina Moric durante una sessione di allenamento:Luigi Mario Favoloso, le rivelazioni choc dell'amico Nathan: "Successo fatto gravissimo" (video) 09 gennaio 2020 17:54. Leggi la notizia su blogo

foob08 : @TipsyyZ @GavinShanley Mario and Luigi - IsaChiola : Luigi Mario .... neanche fosse un nobile ... ma per favore #Pomeriggio5 - livetheirsmiles : RT @LWurstel: Mi viene in mente la trama di un thriller dove tutti cercano alibie di gettare le responsabilità di Luigi Mario (nathan è am… -