Ludovica Pagani Instagram, peccaminoso davanzale in vista e stacco di coscia: «Che bomba» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Diletta Leotta farebbe bene a guardarsi le spalle dalla splendida bergamasca Ludovica Pagani, che negli ultimi tempi si sta facendo largo nel cuore di molti italiani amanti dello sport. Diventata nota ad inizio carriera per una triste gaffe al programma Quelli che il calcio – confuse i punteggi delle squadre con la loro posizione in classifica, facendo diventare il Napoli ad esempio 47esimo nella graduatoria – la giovane è oggi tra le influencer più seguite su Instagram, social network dove viene fuori tutta la sua ironia, sagacia, ma anche (e soprattutto) avvenenza. 1.130 post, 2,3milioni di follower e 1.790 profili seguiti: queste le cifre del suo account di fuoco, che spesso diventa teatro di scatti “proibiti”. Ludovica Pagani Instagram, peccaminoso davanzale in vista e stacco di coscia: «Che bomba» Tra le ultime foto un ritratto professionale molto sexy di Ludovica ... Leggi la notizia su urbanpost

