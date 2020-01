L'ong Open Arms torna alla carica: nuova missione nel Mediterraneo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mauro Indelicato L'ong spagnola Open Arms ha annunciato di aver fatto salpare l'omonima nave dal porto di Siracusa: pronta la nuova missione nel Mediterraneo La nave dell’ong spagnola Open Arms ha lasciato il porto di Siracusa, in cui si trovava da alcuni giorni, per scendere nuovamente nel tratto di Mediterraneo interessato dalle rotte migratorie. Ad annunciarlo è stata la stessa ong su Twitter: “La Open Arms ha lasciato il porto di Siracusa – si legge nel tweet – Inizia la missione 74. Buona proa”. In basso, sotto questa frase, si vede una foto della nave dell’ong spagnola prossima a lasciare il porto della città siciliana. La Open Arms è una delle organizzazioni non governative più attive sul fronte migratorio, il suo nome è stato nei mesi recenti più volte associato al braccio di ferro tra il governo gialloverde e le stesse ong. Proprio la Open Arms è stata protagonista ... Leggi la notizia su ilgiornale

