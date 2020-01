Locke & Key: online il trailer della serie targata Netflix (Di venerdì 10 gennaio 2020) Locke & Key è la nuova serie targata Netflix, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 7 febbraio 2020, in tutti i Paesi che dispongono del servizio in questione. Ecco la sinossi ufficiale di Locke & Key: Dopo che il padre della famiglia Locke viene assassinato in circostanze misteriose, i tre fratelli e la madre si trasferiscono nella casa dei loro antenati, Keyhouse, dove trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte del padre. Mentre i bambini Locke studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle. Creata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (Hill House), la serie è una storia di formazione mistery sull’amore, sulla perdita delle persone care e sui legami duraturi che definiscono la famiglia. In calce il ... Leggi la notizia su nerdgate

