Lo spot dedicato a Sanremo 2020 | il “piccolo Amadeus” canta i successi della Canzone

Sanremo 2020: lo spot del Festival della Canzone italiana VIDEO Nello spot dedicato a Sanremo 2020 compare un "piccolo Amadeus" che cresce cantando i successi del Festival della Canzone italiana. Per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 4 all'8 febbraio, lo spot della Rai si articolerà in diverse pubblicità ognuna dedicata a un decennio storico della nostra Canzone, con la figura del piccolo Amadeus (direttore artistico e conduttore del Festival) che canta i successi italiani.

