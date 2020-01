LIVE – Torino-Genoa 0-1 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Coppa Italia, i risultati di giovedì 9 gennaio 2020. In campo Torino e Genoa, la prima sfida degli ottavi di finale della competizione. Torino – Coppa Italia, i risultati di giovedì 9 gennaio 2020. L’unica partita in programma è quella tra Torino e Genoa, match che inaugura gli ottavi di finale della competizione. (IL TABELLONE) Coppa Italia, Torino-Genoa: risultato, marcatori e tabellino Torino-Genoa 0-1 Marcatori: 14′ Favilli Torino (3-5-2): Sirigu; Bonifazi, Bremer, Djidji; De Silvestri, Meité, Lukic, Laxalt; Berenguer; Zaza, Belotti. All. Mazzarri Genoa (3-5-2): Radu; Goldaniga, Zapata, Romero; Ghiglione, Schone, Behrami, Cassata, Barreca; Agudelo, Favilli. All. Nicola Arbitro: Sig. Juan Luca Sacchi di Macerata Leggi la notizia su newsmondo

