LIVE Sport, DIRETTA 9 gennaio: Wierer quarta nella sprint di Oberhof. Francia in finale al preolimpico di volley (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.20 VOLLEY – La Francia si è qualificata alla finale del preolimpico maschile, i transalpini hanno sconfitto la Slovenia per 3-2 rimontando dallo 0-2. Domani la sfida con Germania o Bulgaria per la qualificazione alle Olimpiadi 2020. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA. 17.35 VOLLEY – Il Kenya femminile si è qualificato alle Olimpiadi 2020, decisiva la vittoria sulla Nigeria dopo aver già battuto il Camerun. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA. 17.20 TENNIS – Tanti italiani presenti al Torneo 250 di Auckland: Jannik Sinner con una wild-card ma anche Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, tutti a caccia di riscatto. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA. 17.15 GOLF – Nel primo giro del South African Open, valido per l’European Tour, Nino Bertasio è ottimo secondo, dietro soltanto ... Leggi la notizia su oasport

SkySport : ? #CampoAperto ?? #Calciomercato ? Alle 19:00 ?? Su Sky Sport 24 ?? Inviateci le vostre domande con l'hashtag… - SkySport : ? Segui la giornata di #calciomercato LIVE ?? Tutte le notizie dalla nostra squadra mercato #SkyCalciomercato… - Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… -