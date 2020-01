LIVE Sport, DIRETTA 9 gennaio: Wierer quarta nella sprint di Oberhof. Francia in finale al preolimpico di volley, Lebron James il più votato per l’All Star Game (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.45 BASKET – Lebron James detta il passo nella classifica aggiornata dei cestisti più votati dai fan per partecipare all’All Star Game Nba 2020. Il fenomenale n.23 dei Lakers precede di poco lo sloveno Luka Doncic, il greco Giannis Antetokounmpo ed il compagno di squadra Anthony Davis. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 21.20 BASKET – Saranno gli argentini del San Lorenzo de Almagro gli avversari in semifinale della Virtus Bologna, impegnata a Tenerife dal 7 al 9 febbraio nella Fiba Intercontinental Cup 2020. L’altra semifinale vedrà i padroni di casa dell’Iberostar contro i Rio Grande Valley Vipers, campioni della G-League. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 20.55 TENNIS – La pioggia è stata la grande protagonista della giornata al torneo ATP 250 di Doha, infatti si è potuto disputare ... Leggi la notizia su oasport

