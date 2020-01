LIVE Sport, DIRETTA 9 gennaio: Wierer quarta nella sprint di Oberhof. Francia in finale al preolimpico di volley, Kane out fino ad aprile (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 COMBINATA NORDICA – Si è aperto quest’oggi con il Provisional Competition Round il fine settimana di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. I migliori sul Normal Hill di Predazzo sono stati il norvegese Riiber e l’austriaco Rehrl, mentre gli italiani di punta sono rimasti molto attardati. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 19.50 CALCIO – Brutta tegola per il Tottenham di Josè Mourinho: il club londinese ha comunicato che Harry Kane dovrà operarsi al ginocchio rimanendo ai box almeno fino ad aprile. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 19.20 VOLLEY – La Francia si è qualificata alla finale del preolimpico maschile, i transalpini hanno sconfitto la Slovenia per 3-2 rimontando dallo 0-2. Domani la sfida con Germania o Bulgaria per la qualificazione alle Olimpiadi 2020. CLICCA QUI PER LEGGERE LA ... Leggi la notizia su oasport

