LIVE Sport, DIRETTA 9 gennaio: Milano trionfa in casa col Panathinaikos. Francia-Germania in finale al preolimpico di volley (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.15 BASKET – Oltre alla vittoria di Milano, la serata di Eurolega ha visto tutte le favorite imporsi non lasciando spazio alle avversarie meno quotate. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.10 PALLAMANO – Prima giornata di incontri al Campionato Europeo maschile, che si è aperto con le attese affermazioni di Spagna, Bielorussia, Germania e Croazia. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 23.00 HOCKEY GHIACCIO – Serata ricca di incontri in Alps League con le importanti vittorie di Renon, Fassa e Gherdeina. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 22.51 BASKET – Vittoria nel giorno dell’84° compleanno per l’Olimpia Milano, che in Eurolega batte il Panathinaikos per 96-87 con una gran prestazione di Sergio Rodriguez e della panchina, oltre a un gran Riccardo Moraschini sugli scudi. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA ... Leggi la notizia su oasport

