LIVE Sport, DIRETTA 9 gennaio: Atp Cup, biathlon, Preolimpico volley e tanto altro (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 9 gennaio: orari e programma Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi Sportivi in programma oggi, venerdì 9 gennaio 2020: in tempo reale vi proporremo tutti i risultati dei vari eventi in programma e vi forniremo tutte le notizie che si susseguiranno nel corso di questa lunga giornata. Aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdersi davvero nulla e vivere i momenti salienti minuto dopo minuto in modo da non perdersi davvero nulla di questa intensa giornata di Sport. Torna la Coppa del Mondo di biathlon dopo la sosta natalizia, si riparte con la sprint femminile a Oberhof e l’Italia vuole sognare in grande con Dorothea Wierer che si presenterà vestendo il pettorale giallo di leader della classifica generale: l’altoatesina punta a un risultato di lusso ... Leggi la notizia su oasport

LuigiBrugnaro : Già 1.619 i bambini iscritti a 6sport e 6sport+1: progetto sperimentato a #Venezia e esteso poi alla @Cmvenezia. No… - Sport_Mediaset : #Ibra stamattina in conferenza stampa per la presentazione ufficiale.?? Ecco come i tifosi lo hanno accolto davanti… - annalaura_59 : Italia - Romania live su SKY Sport – Dove seguire le gare del Gruppo 3 -