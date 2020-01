LIVE Sport, DIRETTA 9 gennaio: Alonso 7° nella quinta tappa della Dakar, Iannone positivo alle controanalisi (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 OLIMPIADI GIOVANILI INVERNALI 2020 – Brutta caduta per una pattinatrice russa nel corso delle prove della cerimonia d’apertura. Le condizioni sarebbero critiche. CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA 12.53 Dakar – Per quanto concerne la gara dei camion, il russo Sotnikov comanda le fila al termine della tappa, in attesa di altri arrivi, con il suo Kamaz, a precedere i connazionali (compagni di marca) Shibalov (+3’06”) e Karginov (+3’15”). 12.29 Dakar: Arrivano aggiornamenti circa le condizioni del centauro della KTM Sam Sunderland, costretto al ritiro nella categoria delle moto per un incidente. Il pilota britannico ha riportato delle fratture alle vertebre, come rivelato da Marca, oltre che una lesione alla scapola. 12.17 Dakar – Vittoria del francese Dutu nei quad. Il centauro ... Leggi la notizia su oasport

