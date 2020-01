LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: vantaggio milanese all’intervallo (44-34) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano non riesce a trovare altri punti sulla sirena con Rodriguez e Biligha, ma è avanti di dieci punti all’intervallo. Grandissima partita di Moraschini, già in doppia cifra (10 punti). 44-34 MICOOOOOOOOV! TRIPLAAAAAAAAA 41-32 Biligha firma il +9. 39-32 IL CHACHOOOOOOOOO! TRIPLA IN FACCIA A WILEY! 36-32 1/2 di Calathes dalla lunetta. Due minuti all’intervallo. 36-31 MICOOOOOV! TRIPLAAAA 33-31 Milano perde palla e Thomas trova due facili. 33-29 Quattro punti consecutivi di Wiley e timeout di Messina. 33-25 TRIPLAAAAAAA! ROOOOOOL! Cinque minuti all’intervallo. 30-25 Bentil con il 2/2 dalla lunetta. 30-23 Ancora Moraschini!!!!!! Accelerazione e sottomano vincente per l’italiano. 28-23 Rodriguez con la “lacrima” in faccia a Fredette. 26-23 Penetrazione vincente di Fredette. 26-21 ... Leggi la notizia su oasport

