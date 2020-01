LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: vantaggio milanese a metà ultimo quarto (80-68) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 83-73 Tripla di Fredette e c’è anche il fallo di Moraschini. 83-70 Super canestro di Thomas in penetrazione. 83-68 RODRIGUEEEEEEEZ CON UN MIRACOLOOOOOO! Canestro incredibile del Chacho allo scadere dei 24 secondi. Una magia. 80-68 Tripla dall’angolo di Thomas. Il Pana prova a riavvicinarsi. 80-65 Importantissimo canestro di Micov. Il serbo spegne ancora una volta il break greco. 78-65 Tripla frontale di Mitoglu. 78-62 Un solo libero per Mitoglu. 78-71 Sykes brucia tutta la difesa greca e appoggia due comodi al ferro. 76-61 Milano si distrae e Thomas segna due facili. 76-59 Tripla di Sykes! Che secondo tempo dell’americano! 73-59 Johnson con il jumper dall’angolo. FINISCE IL TERZO QUARTO! Strepitosa Milano che allunga sul +16 a dieci minuti dal termine. 17 punti per il Chacho Rodriguez, scatenato in questo quarto, ma ... Leggi la notizia su oasport

