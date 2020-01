LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: vantaggio milanese a fine primo quarto (19-18) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-23 Penetrazione vincente di Fredette. 26-21 Primi due punti della partita per Sykes. 24-21 Tripla di Rice 24-18 MORASCHINI! Schiacciata dell’azzurro che fa volare Milano sul +6 22-18 Tripla di Moraschini ad aprire il quarto. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Grande equilibrio al Forum, ma Olimpia avanti di un punto. Quattro punti per Rodriguez e Thomas, i migliori marcatori Sfortunatissimo Biligha. La sua tripla dall’angolo entra ed esce. Infrazione di 24 secondi del Pana. Ultimo possesso per Milano. 19-18 Un solo libero per Gudaitis. 47 secondi al termine. 18-18 Gudaitis lavora bene sotto canestro e segna il pareggio. 16-18 Altri due ottimi punti di Thomas in post. 16-16 Bentil appoggia al vetro il pareggio. 16-14 Splendida tripla di Moraschini. Due minuti a fine primo quarto. 13-14 Thomas gioca in post su Roll e poi trova il ... Leggi la notizia su oasport

