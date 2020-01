LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: tutto pronto al Forum. Sfida chiave per i playoff (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35: Ultime fasi di riscaldamento al Forum. 20.30: ’Olimpia ha affrontato il Panathinaikos 19 volte nella sua storia. Il record per Milano è di 6-13, ma al Forum Milano ha battuto solo tre volte in nove incontri i greci. 20.27: Nella partita d’andata l’Olimpia ha vinto 79-78 al termine di una battaglia emozionante. Milano riuscì a rimontare sette punti nell’ultimo quarto, vincendo poi con due liberi di Riccardo Moraschini ad otto secondi dalla fine. 20.24: Così Ettore Messina ha presentato la sfida “Giochiamo contro una squadra di talento, guidata da un grande coach come Rick Pitino, che è reduce da una vittoria importante in trasferta contro il CSKA. Contro il Panathinaikos, ovviamente il tema principale è sempre la difesa sul pick and roll giocato da Nick Calathes. Ma hanno anche tanta fisicità e considerando la ... Leggi la notizia su oasport

