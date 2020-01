LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: Rodriguez prima, Sykes dopo e arriva l’allungo (73-57) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 78-62 Un solo libero per Mitoglu. 78-71 Sykes brucia tutta la difesa greca e appoggia due comodi al ferro. 76-61 Milano si distrae e Thomas segna due facili. 76-59 Tripla di Sykes! Che secondo tempo dell’americano! 73-59 Johnson con il jumper dall’angolo. FINISCE IL TERZO QUARTO! Strepitosa Milano che allunga sul +16 a dieci minuti dal termine. 17 punti per il Chacho Rodriguez, scatenato in questo quarto, ma ottimo apporto anche dalla panchina con Moraschini, Biligha e soprattutto Sykes. 73-57 Biligha non sbaglia. Importantissimi liberi presi da Biligha dopo il rimbalzo offensivo. Cinque secondi alla fine e timeout per il Pana. 71-57 Due liberi di Rice. 71-55 SYKEEEEEEEEEEES! BOMBAAAAAAAAA! Scatenato l’americano (parziale di 11-0 per Milano). 68-55 Dentro il libero di Roll. Fallo tecnico fischiato a Fredette. ANCORA SYKES! ... Leggi la notizia su oasport

