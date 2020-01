LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: Moraschini guida il vantaggio milanese (30-23) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 33-29 Quattro punti consecutivi di Wiley e timeout di Messina. 33-25 TRIPLAAAAAAA! ROOOOOOL! Cinque minuti all’intervallo. 30-25 Bentil con il 2/2 dalla lunetta. 30-23 Ancora Moraschini!!!!!! Accelerazione e sottomano vincente per l’italiano. 28-23 Rodriguez con la “lacrima” in faccia a Fredette. 26-23 Penetrazione vincente di Fredette. 26-21 Primi due punti della partita per Sykes. 24-21 Tripla di Rice 24-18 Moraschini! Schiacciata dell’azzurro che fa volare Milano sul +6 22-18 Tripla di Moraschini ad aprire il quarto. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Grande equilibrio al Forum, ma Olimpia avanti di un punto. Quattro punti per Rodriguez e Thomas, i migliori marcatori Sfortunatissimo Biligha. La sua tripla dall’angolo entra ed esce. Infrazione di 24 secondi del Pana. Ultimo possesso per Milano. 19-18 Un solo ... Leggi la notizia su oasport

