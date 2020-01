LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: equilibrio al Forum dopo i primi 5 minuti (8-10) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-16 Bentil appoggia al vetro il pareggio. 16-14 Splendida tripla di Moraschini. Due minuti a fine primo quarto. 13-14 Thomas gioca in post su Roll e poi trova il canestro con il gancio sinistro. 13-12 ROLL! TRIPLA! Primo vantaggio milanese. 10-12 Rodriguez trova il centro dell’area e segna con l’arresto e tiro. 8-10 Magia in penetrazione di Rodriguez. 6-10 Ancora Calathes alza per Papagiannis e il centro greco chiude con la schiacciata. 6-8 Bravo Tarczewski a seguire i clamorosi errori di Rodriguez e Brooks. Due facili per l’americano. Sei minuti a fine primo quarto. 4-8 Appoggio al ferro di Scola. 2-8 Papagiannis con un solo libero. Timeout di Ettore Messina dopo solo tre minuti. 2-7 Papagiannis chiude l’alzata di Calathes. 2-5 Fadeway splendido di Brooks. 0-5 Rodriguez perde palla e Fredette segna tutto solo in ... Leggi la notizia su oasport

