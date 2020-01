LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: 96-87, vittoria importantissima della squadra di Messina (Di venerdì 10 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH LA CRONACA DELLA PARTITA Chiudiamo qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. Al Panathinaikos non bastano i 28 punti di un incredibile Jimmer Fredette e i greci soprattutto pagano la serata negativa di Nick Calathes (4 punti e 1/8 al tiro). Non solo Rodriguez e Sykes, ma anche dagli italiani Milano trova un contributo importante. Soprattutto Riccardo Moraschini segna il suo massimo in carriera (12 punti) ed è importante anche Paul Biligha con 7 punti e tante giocate importanti. Super prestazione del Chacho Rodriguez, miglior marcatore del match con 20 punti. Importantissimi anche i 16 punti di Keifer Sykes, alla sua prima convincente prestazione in maglia Olimpia. FINISCE QUI! Bella ed importantissima vittoria dell’Olimpia Milano, che aggancia in classifica proprio il Panathinaikos e lo supera in virtù ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2020 in DIRETTA: vantaggio milanese a metà ultimo quarto (80-68)… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2020 in DIRETTA: Rodriguez prima Sykes dopo e arriva l’allungo (7… - zazoomnews : LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos Eurolega basket 2020 in DIRETTA: equilibrio al Forum dopo i primi 5 minuti (8-10)… -