LIVE Bulgaria-Germania 20-25 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: primo parziale da urlo per i padroni di casa, Grozer, Kampa e Kaliberda sugli scudi! (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 La chiude Kampa di seconda intenzione, Bulgaria sotto 1-0! 20-24 Non passa il servizio di Fromm, che sta comunque avendo delle serie lunghissime dai nove metri. 19-24 Murone di Kaliberda su Sokol, cinque set-point per i padroni di casa! 19-23 Kaliberda sfrutta un’autostrada in parallela e porta i suoi ad un passo dalla conquista del primo parziale. 19-22 Attacco spaventoso di Grozer (108 km/h) da seconda linea, Germania di nuovo a +3. 19-21 Mani-out di Fromm, errore in difesa di Skrimov. 19-20 Kaliberda pesta la linea dei tre metri, set riaperto. 18-20 Grodznov, il centrale di Ravenna, risponde con la stessa moneta. 17-20 Krick la mette giù, grande prestazione dei centrali tedeschi. 17-19 Skrimov mette a terra il primo punto della sua partita. 16-19 Sbaglia questa volta Atanasov dai nove metri. 16-18 primo tempo affettato di ... Leggi la notizia su oasport

