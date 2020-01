LIVE Bulgaria-Germania 11-17 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: regia spettacolare di Kampa, Grozer non sbaglia un colpo! (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-17 Ace di Kampa, la Germania vola a +6! 11-16 Palla piazzata di Grozer da seconda linea, grande manualità. 11-15 Atanasov colpisce la palla in alto e passa sopra il muro di Kampa. 10-15 Entra Schott al servizio. 10-15 Pipe di Fromm, che non ha ancora sbagliato una palla in attacco. 10-14 Finisce qui la serie al servizio di Fromm. 9-14 Non si intendono Seganov e Atanasov, la palla resta nella metà-campo bulgara. 9-13 Grozer prima difende e poi abbatte Salparov, che classe questo giocatore! 9-12 Si insacca l’attacco dell’opposto tedesco. 9-11 Secondo errore consecutivo di Grozer dai nove metri. 8-11 Primo tempo di Krick, regia di Kampa impeccabile fino a questo momento. 8-10 Mani-out di Sokolov, l’ex opposto di Civitanova ha sistemato una palla molto difficile. 7-10 Bella sette di Yosifov, che è l’unico tra i ... Leggi la notizia su oasport

