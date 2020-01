LIVE Bulgaria-Germania 1-2 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: Yosifov si carica la squadra sulle spalle e regala il terzo parziale ai Verdi (25-20) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-3 Che elevazione per Penchev e che grinta! 1-3 Parallela per il numero uno tedesco, break in apertura per la Germania. 1-2 Mani-out di Fromm. 1-1 Continua lo show di Yosifov. 0-1 Si riparte con una pipe di Kaliberda. 25-20 Mani-out di Sokolov, i bulgari riaprono la partita. 24-20 Ancora Yosifov, incredibile! 23-20 Bohme risponde presente. 23-19 Ancora una veloce per Yosifov, il migliore tra i bulgari. 22-19 Finisce qui la serie al servizio di Skrimov. 22-18 Si insacca il primo tempo di Yosifov, che spedisce i suoi a +4. 21-18 Sbaglia il primo tempo Bohme. 20-18 Poco lucido Kampa, che sta giocando solo palla in posto quattro in questa fase. 20-18 Muro di Yosifov su Kaliberda, arriva il break! 19-18 Errore dai nove metri per Krick, tedeschi estremamente fallosi in questo fondamentale. 18-18 Pallonetto spinto di Kaliberda, punto di estrema ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Bulgaria-Germania 0-2 volley Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: un Grozer spaziale regala il secondo set… - zazoomblog : LIVE Bulgaria-Germania 11-17 volley Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: regia spettacolare di Kampa Grozer non… - zazoomblog : LIVE Bulgaria-Germania 0-1 volley Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: Sokolov in enorme difficoltà i tedeschi s… -