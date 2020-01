LIVE Bulgaria-Germania 0-2 volley, Semifinale Preolimpico 2020 in DIRETTA: terzo parziale estremamente equilibrato (11-11) (Di giovedì 9 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-13 In rete la battuta di Kaliberda. 12-13 Grozer va molto in alto e non ha problemi a mettere la palla giù. 12-12 Seganov vince un contrasto a rete con Bohme. 12-11 Diagonale per Kaliberda, che coglie impreparato Gotsev. 11-11 Primo tempo vincente di Gotsev, si va avanti punto a punto. 10-11 Fatica ad ingranare al servizio però il numero sei. 10-10 Penchev se ne frega del muro a tre tedesco e trova un attacco pauroso. 9-10 Panchev ha avuto l’occasione del vantaggio, ma il suo pallonetto spinto è stato ben letto da Krick. 9-9 Grozer sfiora l’ace, ma la palla finisce fuori di pochi centimetri. 8-9 Sette in torsione per Krick. 8-8 Il capitano della Bulgaria va a segno pure in attacco. 7-8 Invasione di Yosifov, che aveva stampato un altro muro vincente. 7-7 Non passa neanche Fromm, Yosifov sugli scudi in questa fase! 6-7 Ace di ... Leggi la notizia su oasport

